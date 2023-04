Mitrovic squalificato per 8 giornate: aveva spinto l'arbitro in Manchester United-Fulham

L'attaccante del Fulham ha ricevuto una maxi squalifica dopo il rosso rimediato contro lo United: ha spinto l'arbitro Kavanagh.

Stangata nei confronti di Aleksandar Mitrovic dopo quanto accaduto nel corso dei quarti di finale di FA Cup contro il Manchester United. L'attaccante del Fulham è stato squalificato per 8 giornate in seguito all'espulsione rimediata nel corso durante la gara per aver rifilato uno spintone all'arbitro Chris Kavanagh.

Il fatto risale alla sfida disputata ad Old Trafford lo scorso 19 marzo: sul risultato di 0-1, il direttore di gara ha estratto un cartellino rosso nei confronti di Willian, a causa di un fallo di mano in area del brasiliano (rivisto al VAR) che ha portato alla concessione del penalty in favore della squadra di ten Hag, poi trasformato da Bruno Fernandes.

A quel punto il clima si è letteralmente surriscaldato con la formazione londinese costretta a pagare un conto salatissimo: oltre a Mitrovic espulso, appunto, per aver spinto il fischietto inglese mentre contestava l'assegnazione del tiro dal dischetto, è stato espulso per proteste anche il tecnico Marco Silva, a sua volta squalificato per 2 turni. Una clamorosa tripla sanzione nel giro di un minuto, dunque, che ha compromesso il finale di gara nel quale il Fulham, ridotto in nove uomini, è crollato fino al 3-1 finale.

Inizialmente l'attaccante serbo era stato fermato per tre partite, ma la FA inglese - appurata la condotta violenta da parte del calciatore - ha inasprito ulteriormente la squalifica. Morale della favola, i turni di stop che Mitrovic dovrà osservare non saranno 3, ma 8. Ai quali si è aggiunta anche un'ammenda da 75 mila sterline.

Una vera e propria 'mazzata' nei confronti del numero 9 del club londinese che, in realtà, una giornata di squalifica l'ha già scontata nell'ultimo match di Premier perso contro il Bournemouth.

Ad attenderlo ora ci saranno altre 7 partite nelle quali sarà costretto ad osservare i compagni dalla tribuna: nella fattispecie Mitrovic salterà le gare contro West Ham, Everton, Leeds, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Leicester.

Il suo ritorno in campo è previsto per il prossimo 13 maggio in occasione della sfida sul campo del Southampton, quando mancheranno solamente tre partite al termine di una stagione per lui evidentemente compromessa.