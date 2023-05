Il Southampton saluta la Premier: i Saints retrocedono dopo 11 anni

La sconfitta interna contro il Fulham condanna la squadra di Ruben Selles alla retrocessione con due giornate d'anticipo.

Ai Saints non riesce il miracolo di evitare la retrocessione: il prossimo anno il Southampton giocherà la Championship.

La squadra di Selles è stata sconfitta per 2-0 in casa dal Fulham, scrivendo così il primo verdetto della Premier League 2022-2023 in materia di retrocessioni.

Si tratta del ventiquattresimo ko in campionato per il Southampton, che a due giornate dal termine può al massimo totalizzare 30 punti, quota non sufficiente per garantirsi un altro anno tra le big del calcio inglese.

I Saints tornano dunque in Championship dopo undici partecipazioni consecutive alla Premier League, dove nel corso di questi anni sono riusciti a militare a metà classifica.

Resta da capire chi accompagnerà il Southampton nella discesa in Championship, con il Leicester forte indiziato e Leeds, Everton e Nottingham in corsa per ottenere la salvezza.