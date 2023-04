Ricorso dell'Inter respinto: squalifica confermata, Lukaku salta la Juve

La Corte d'Appello della FIGC ha respinto il ricorso contro la squalifica di Lukaku. L'Inter: "La vittima è diventata l'unico colpevole".

Niente da fare per Romelu Lukaku. L'attaccante belga non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro la Juventus valida come ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Lukaku era stato espulso per doppio giallo in seguito all'esultanza successiva al rigore del pareggio trasformato in pieno recupero durante la gara d'andata. Un'esultanza ritenuta antisportiva dall'arbitro, che come da regolamento ha ammonito il belga.

L'Inter aveva presentato ricorso sottolineando come Lukaku fosse stato provocato dalla Curva Sud bianconera con ripetuti cori razzisti, cori peraltro confermati dal Giudice Sportivo che aveva inizialmente disposto la chiusura del settore per una partita. Decisione poi revocata dopo il ricorso della Juventus.

Non solo: il tecnico Inzaghi aveva ricordato come in realtà Lukaku avesse esultato allo stesso modo anche in altre occasioni, invocando quindi la cancellazione del cartellino e di conseguenza della squalifica.

" Romelu è stato frainteso . Lui esulta sempre così, spero che quel giallo gli possa essere tolto"

La Corte d'Appello della FIGC, però, ha deciso di respingere il ricorso presentato dall'Inter. E la stessa società nerazzurra, nel pomeriggio di venerdì, ha pubblicato un commento breve e amaro alla sentenza.

"La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì prossimo.

FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l'unico colpevole".