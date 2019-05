Ribery svela: "Nel 2010 mi cercarono Juventus, Inter e Milan"

Ribery lascerà il Bayern Monaco nelle prossime settimane, ma avrebbe potuto farlo da diverso tempo: "Sette squadre volevano acquistarmi".

Ha vinto tutto in maglia , Franck Ribery. E' andato vicino anche al titolo mondiale, perso in finale contro l' nel 2006. Di certo il giocatore francese è stata una delle ali di più alto livello qualitativo di questo decennio, anche se spesso fermato da infortuni che ne hanno limitato l'ascesa totale.

Vincitore della Champions col Bayern nel 2013, alla sesta annata in quel di di Baviera, Ribery è spesso stato vicino a lasciare la squadra tedesca per giocare in Premier, e . Alla fine però ha sempre deciso di rifiutare le offerte, continuando a lottare per la sua squadra e finendo anche sul podio del Pallone d'Oro.

Ribery non ha ancora svelato quale sarà la sua prossima squadra nel 2019 e le grandi che possono ancora puntare su di lui, a 36 anni, si sono certamente ridotte. Completamente opposta invece la situazione un decennio fa, come svelato dallo stesso attaccante transalpino.

A Sport Bild, infatti, Ribery ha raccontato dell'estate 2010:

"Allora ho preso una delle decisioni migliori della mia carriera rimanendo al Bayern. E dire che mi volevano sette club d'elite, una pazzia".

Sette squadre veramente top, di cui tre italiane:

" , , , , , Barcelona e . Non fu facile decidere, passarono diverse idee nella mia testa".

Ribery avrebbe potuto far parte dunque della stanca Inter post Triplete, ma anche di una Juventus ancora un anno lontana dal vincere otto scudetti consecutivi, senza i Conte, i Pogba, i Pirlo. Ci provò anche il Milan, che puntò invece su Ibrahimovic e centrando l'ultimo Scudetto, fin qui, della sua storia.

Nelle prossime settimane RIbery annuncerà la sua prossima destinazione: che nel futuro ci sia un'altra grande big d'Europa?