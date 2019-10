Ribery su FIFA 20 finalmente somigliante: arriva la patch 1.06

Lautaro Martinez, Piatek, Marcelo e sopratutto Ribery: l'aggiornamento di FIFA 20 migliora il volto di diversi giocatori. Francese accontentato.

Detto, fatto. La richiesta di Franck Ribery è stata presa seriamente in considerazione dalla EA Sports ed accettata: su FIFA 20 sarà decisamente più somigliante dal prossimo aggiornamento. La EA Sports ha infatti aggiustato il volto di diversi elementi del gioco, così che sembrino più reali e somiglianti.

Grazie alla patch 1.06, la EA Sports ha sistemato la controparte virtuale di Ribery e di altri 36 giocatori, non solo di : anche i calciatori di , , , e , tra cui Lautaro Martinez, Piatek e Marcelo avranno una miglior resa grafica d'ora in avanti.

Come noto, due settimane fa Ribery tra il serio e il divertito aveva chiesto a FIFA 20 spiegazioni riguardo il Ribery virtuale, decisamente diverso rispetto alla realtà. Il giocatore francese non è stato però l'unico a chiedere miglioramenti a EA Sports, visto che diversi colleghi hanno domandado se fosse possibile migliorare i parametri, i capelli, il proprio volto.

Nella patch 1.06 ci saranno tantissime modifiche del gameplay e per i più esigenti anche delle migliorie riguardo le fattezze dei giocatori. Nonostante sia PES il gioco che da anni ha come massima espressione la somiglianza ai professionisti, anche i possessori di FIFA non vogliono essere da meno.