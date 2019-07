Riana Nainggolan svela: "Radja potrebbe andare all'estero"

La sorella di Nainggolan rivela la delusione per le parole di Marotta: "Radja non è rimasto felice. Non mi ha ancora detto dove vorrebbe andare".

"Mauro Icardi e Radja Nainggolan non rientrano nel nostro progetto. Abbiamo già parlato con loro, con tutto il rispetto dovuto". Beppe Marotta, qualche giorno fa, non ha usato mezzi termini: anche il belga, oltre all'argentino, lascerà l' . Resta solo da capire per quale destinazione.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Un indizio, in questo senso, lo dà la sorella Riana, giocatrice di calcio a 5. Come rivelato al 'Corriere dello Sport', Nainggolan potrebbe lasciare la dopo tempo immemore per provare un'esperienza in un altro campionato.

"Radja non è rimasto molto felice dopo le dichiarazioni dell’ad Giuseppe Marotta, che lo vedono fuori dal progetto di mister Antonio Conte. Ci sono possibilità che mio fratello vada via da Milano, anche se al momento non c’è una squadra in vantaggio per accaparrarselo. Potrebbe essere intrigato anche da una proposta dall’estero. Sono legatissima a lui, ma nemmeno a me ha ancora detto in quale squadra vorrebbe andare. Piacerebbe anche a me sciogliere questo nodo".

Nainggolan gioca in Serie A da 9 anni, durante i quali ha vestito le maglie del , della e dell'Inter, e in dalla bellezza di 14: a prelevarlo giovanissimo è stato il Piacenza, che lo ha prima inserito nel proprio vivaio e quindi gli ha regalato l'esordio in B.

Negli ultimi giorni per il Ninja si era parlato dell'ipotesi , mentre non è mai diventato davvero concreto lo scenario di uno scambio con Vidal con il . Nelle ultime ore, invece, ha preso sempre più piede l'ipotesi cinese: il Dalian Yifang e lo Shanghai Shenhua premono.