Calciomercato Inter, Nainggolan ora valuta l'opzione Cina

Potrebbe essere in Cina il futuro di Nainggolan: fuori dai piani tecnici dell’Inter, ha già ricevuto offerte dal Dalian e dallo Shanghai Shenhua.

Quello di Radja Nainggolan è un mondo che in dodici mesi si ribaltato. Se infatti un anno fa era stato il grande colpo piazzato dall’ nel corso della sessione estiva di calciomercato, oggi non rientra più nei piani del club meneghino e quindi è già chiamato a trovarsi una nuova sistemazione.

Nainggolan, salvo sorprese, non farà parte della squadra allenata da Antonio Conte e all’orizzonte potrebbe anche profilarsi un addio alla . Secondo quanto riportato da Sky infatti, il centrocampista belga, dopo aver inizialmente scartato l’ipotesi di un trasferimento in , adesso starebbe prendendo in considerazione tale ipotesi.

Sul suo tavolo ci sono già due offerte del Dalian e dello Shanghai Shenhua in fase di studio. I due club intanto sono in attesa di capire se effettivamente il giocatore è pronto ad un trasferimento in Asia.

Qualora Nainggolan dovesse lasciare la Serie A, saluterebbe il paese nel quale è cresciuto come giocatore e si è consacrato come uno dei migliori registi al mondo. Approdato al Piacenza nel 2005, ha successivamente vestito le maglie di e prima della parentesi all’Inter.