L'annuncio di Reus: "Non andrò agli Europei"

Germania agli Europei senza Marco Reus. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante del Borussia Dortmund, che si tira fuori dalla spedizione continentale della propria Nazionale.

Reus, via Instagram, ha reso noto il proprio forfait a poche settimane dall'inizio del torneo.

Un'assenza pesante per Low, che priverà il commissario tecnico tedesco di una pedina esperta e talentuosa.

"Dopo un anno molto intenso per me e per il raggiungimento dei miei obiettivi col Dortmund, ho deciso di dare al mio corpo il tempo di riposarsi! Sfrutterò la pausa per poter iniziare la nuova stagione in modo ottimale! Auguro a Jogi e alla squadra il meglio, farò il tifo e incrocerò le dita...".