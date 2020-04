Il retroscena di Materazzi su Ronaldo: "Voleva tornare all'Inter"

L'ex difensore nerazzurro racconta l'addio del 'Fenomeno': "Non voleva neanche andare via, mi disse 'O io o Cuper'. Lì capii che sarebbe partito".

A tutto Marco Materazzi. L'ex difensore dell' e della Nazionale Italiana in diretta su Instagram con Sebastien Frey si racconta a tutto tondo e ricorda gli anni in nerazzurro.

Arrivato all'Inter nel 2001, il difensore ha raccontato di aver provato a convincere Ronaldo a non andare via. E rivela che, fosse stato per lui, sarebbe tornato. La storia andò diversamente e Ronaldo tornò soltanto vestendo la maglia del . Materazzi lo trovò solo da avversario.

"Ronaldo avrebbe voluto tornare da noi, lo so per certo. Non voleva nemmeno andare via nel 2002. Negli spogliatoi mi inginocchiai davanti a lui chiedendogli di restare ma mi rispose: 'No, o io o Cuper'. Lì capii che se ne sarebbe andato".

Parole anche per Rafael Benitez, allenatore con cui Materazzi non è mai andato d'accordo.

"A Benitez non avrei dato la mano. Apprezzerei di più uno che non mi dà la mano perché gli sto sul cazzo. È meglio che rimanga il rispetto, quello ci deve essere sempre. Il terzo tempo è una cosa bella, ma deve essere sentita, non un'imposizione. Infatti io non l'ho fatto con tutti".

Più forte fu il rapporto con José Mourinho. Il difensore classe 1973 ha raccontato un aneddoto legato alla finale di Madrid, nell'intervallo.