Repubblica - La Juventus ci prova: chiederà le dimissioni ad Allegri

Il club bianconero a fine campionato potrebbe chiedere le dimissioni del tecnico per risparmiare i soldi dell'ingaggio. Possibile la risoluzione.

Nonostante il diretto interessato continui a ribadire l'intenzione di continuare sulla panchina bianconera, il futuro di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus è sempre più incerto.

Anzi, secondo quanto riporta 'La Repubblica', almeno una parte della società sarebbe orientata a sollevare dall'incarico l'attuale tecnico. O per meglio dire a convincerlo a fare un passo indietro.

Al termine del campionato, quindi, la Juventus potrebbe chiedere ad Allegri un gesto di generosità nei confronti del club rassegnando le dimissioni che eviterebbero alla società di corrispondere all'allenatore quanto dovuto per i restanti due anni di contratto.

Un'ipotesi che al momento Allegri non ha mai preso in considerazione. A cambiare la situazione potrebbe essere solo l'intervento diretto di John Elkann. In quel caso il tecnico livornese potrebbe sedersi intorno al tavolo per discutere almeno una risoluzione, che comporterebbe un risparmio comunque sostanzioso per le casse del club.

Nel caso in cui le strade con Allegri dovessero davvero separarsi, come anticipato da GOAL, sono parecchi i nomi sotto osservazione per la sua successione: tra loro spiccano Igor Tudor, Thiago Motta e Sergio Conceiçao.

Prima però c'è da finire al meglio questa stagione maledetta provando a conquistarsi la qualificazione a una coppa europea almeno sul campo, in attesa di possibili nuove decisioni da parte della giustizia sportiva di ogni ordine e grado.