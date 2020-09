Repubblica - Dzeko vicino alla Juve: Chiellini e Bonucci l’avevano convinto ad accettare

Dzeko giocherà Roma-Juventus con la maglia giallorossa. Fino a pochi giorni fa è stato vicino a bianconeri, tante le chiamate di Chiellini e Bonucci.

Doveva essere la partita di Edin Dzeko e, anche se quella che poteva essere una delle più clamorose operazioni della sessione estiva di calciomercato è saltata, comunque sarà la partita di Dzeko.

Il bomber bosniaco, dopo settimane vissute ad un passo dall’addio alla e dopo essere stato vicinissimo all’approdo alla , ripartirà dall’Olimpico e proprio da una sfida tra giallorossi e bianconeri.

Fino a pochi giorni fa non si sapeva con quale maglia avrebbe giocato la partita poi, viste le tante difficoltà nel fare andare ogni tassello al proprio posto, i campioni d’ hanno deciso di virare a sorpresa su Morata ed hanno chiuso in brevissimo tempo la trattativa per l’attaccante dell’ .

Come riportato da ‘Repubblica’, Dzeko era più che ponto ad iniziare una nuova avventura alla . A convincerlo anche le parole di Chiellini e Bonucci che a più l’hanno chiamato nel corso delle ultime settimane “Dai, vieni a vincere qui”.

Dzeko invece, non solo non si è trasferito a (la Roma aveva già tra l’altro individuato in Milik il suo sostituto), ma sfiderà la Juventus da capitano.

Fuori contro il , proprio perché al centro di trattative di mercato, il bosniaco inizierà il suo campionato dalla seconda giornata e da quella Juventus alla quale è stato vicinissimo a legarsi con un biennale da 7,5 milioni a stagione.