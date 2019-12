Rennes-Lazio, le formazioni ufficiali: Caicedo fa coppia con Immobile

Lazio senza più di un titolare nella decisiva sfida di Rennes. Davanti ci sono Immobile e Caicedo, Luis Alberto titolare in mezzo al campo.

Le formazioni ufficiali di - :

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Nyamsi, Gnagnon, Doumbia; Da Cunha, Lea Siliki, Grenier, Tait; Gboho, Siebatcheu.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

Lazio in campo con il consueto 3-5-2. Simone Inzaghi schiera la coppia d'attacco Immobile-Caicedo, mentre Correa è out così come Milinkovic-Savic. In mezzo al campo c'è Luis Alberto. In campo diverse seconde linee, nonostante l'importanza del confronto: da Proto a Jony.

Il Rennes si schiera invece con un 4-4-2 in cui i due attaccanti saranno Gboho e Siebatcheu. A centrocampo c'è l'ex romanista Grenier, in odore di derby. Out invece l'ex rossonero Niang.