Recoba diventa cuoco: parteciperà a Masterchef in Uruguay

Dopo aver illuminato i campi della Serie A Alvaro Recoba si dà ai fornelli: il 'Chino' è tra i concorrenti di 'Celebrity Masterchef Uruguay'.

Per anni è stato tra i protagonisti più spettacolari della nostra , ora Alvaro Recoba si tuffa in un'avventura tutta nuova ben lontana dal mondo del calcio. Il 'Chino' sarà infatti tra i prossimi concorrenti di 'Celebrity Masterchef '.

Il celebre programma televisivo che mette in competizione i partecipanti tra i fornelli vedrà la presenza in patria dell'ex giocatore di e . Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2015 all'età di 39 anni Recoba si è preso qualche anno libero: ora la decisione di sbarcare in con un ruolo del tutto inedito.

L'annuncio è stato dato direttamente dal programma televisivo: un tempo illuminava San Siro con il suo mancino incantevole, ora il 'Chino' dovrà mostrare il suo talento in cucina tra specialità del suo paese e non solo.