Juve-Milan, subito moviola: VAR, rigore sbagliato da Ronaldo e rosso a Rebic

Al quarto d'ora di Juve-Milan succede di tutto: Ronaldo fallisce un rigore assegnato col VAR, nell'azione seguente rosso diretto a Rebic.

- scorre via senza sussulti per 15', poi in pochi secondi succede di tutto: VAR, un calcio di rigore sbagliato e un'espulsione diretta .

Protagonista - in negativo - Cristiano Ronaldo , che prima si guadagna un penalty con un'azione dentro l'area rossonera ma poi fallisce l'esecuzione. Penalty assegnato da Orsato per un braccio allargato da Andrea Conti , con la sfera finita sul gomito del terzino di Pioli.

Orsato si reca a bordo campo, rivede le immagini e dopo il consulto col VAR decreta il rigore. Che CR7 come detto sbaglia, spedendo la palla sul palo (Su 16 tiri dal dischetto con la maglia della Juve, 14 goal e 2 errori).

Ma ben peggio di lui fa Ante Rebic , che nell'azione successiva commette fallo saltando in un contrasto aereo con Danilo : il brasiliano vola a terra dolorante, per il croato del Milan rosso sventolatogli dall'arbitro.