REAL MADRID-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-PSG

Real Madrid-PSG Data: 9 marzo 2022

9 marzo 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

Per la qualità dei giocatori che scenderanno in campo, può essere considerata una delle classiche ‘finali anticipate’, Real Madrid e PSG in realtà si sfideranno però in un match che mette in palio ‘solo’ l’accesso per i quarti di finale della Champions League 2021/2022.

Guarda Real Madrid-PSG in esclusiva su Amazon Prime Video

Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo che il match d’andata che le ha viste protagoniste al ‘Parco dei Principi’ si è chiuso sul risultato di 1-0 in virtù della rete siglata da Mbappé in pieno recupero.

Una partita, quella che si è giocata lo scorso 15 febbraio, che ha visto gli uomini di Pochettino dominare in lungo e in largo e tra l’altro fallire un calcio di rigore con Messi ad inizio ripresa. L’1-0 maturato in Francia lascia aperto ogni possibile discorso di qualificazione e tra l’altro il Real Madrid sta attraversando un ottimo momento di forma, visto che da quell’incontro in poi ha inanellato tre successi consecutivi in campionato (contro Alaves, Rayo Vallecano e Real Sociedad).

I Blancos guidati da Carlo Ancelotti si sono spinti fino a questo punto del torneo dopo essersi imposti nel Gruppo D, lo stesso che vedeva protagonista anche l’Inter seconda classificata. Nella fase a gironi, gli iberici hanno totalizzato cinque vittorie ed una sola sconfitta.

Meno lineare invece il cammino del PSG che nel suo Gruppo A si è classificato al secondo posto alle spalle del Manchester City. Nella fase a gironi, i transalpini hanno vinto tre partire, pareggiandone due e perdendone una.

Quello che andrà in scena sarà il dodicesimo confronto tra le due squadre. Il bilancio al momento parla di una totale parità, in virtù delle quattro affermazioni del Real a fronte di tre pareggi e due successi del PSG.

In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-PSG, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-PSG

Real Madrid-PSG, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà mercoledì 9 marzo 2022 nella straordinaria cornice del Santiago Bernabeu. Il calcio d’inizio della gara verrà dato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-PSG IN TV

La partita che vedrà opposte Real Madrid e PSG verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è assicurata i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League.

La sfida del Bernabeu sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app di Prime Video o, in alternativa, su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, potranno inoltre seguire la gara attraverso l’apposita app presente su Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Real Madrid-PSG è stata affidata a Sandro Piccinini. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Massimo Ambrosini.

REAL MADRID-PSG IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, la sfida tra Real Madrid e PSG sarà come di consueto visibile anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su pc e notebook.

Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che si trovassero impossibilitati a seguire Real Madrid-PSG in tv o in streaming, hanno un’altra opzione che consente loro di non perdersi un solo istante della partita: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio aggiornandovi su tutte le novità relative alla gara del Bernabeu e poi vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti e gli eventi del match fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-PSG

Carlo Ancelotti disegnerà il suo Real Madrid con un 4-3-3 nel quale non ci saranno, causa squalifica, Mendy e Casemiro. L’out di sinistra dovrebbe dunque essere presidiato da Marcelo, mentre saranno Kroos, Madrid e Valverde a completare la linea di mediana. In attacco Benzema sarà il perno centrale di un tridente completato da Asensio e Vinicius.

Possibile modulo speculare per Mauricio Pochettino, che nel suo undici titolare darà spazio agli italiani Donnarumma e Verratti. Hakimi e Nuno Mendes spingeranno sugli esterni, mentre il trio offensivo dovrebbe prevedere Di Maria e Mbappé a supporto di Leo Messi.

L'articolo prosegue qui sotto

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Kroos, Modric, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinos, Nuno Mendes; Verratti, Danilo, Paredes; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino.