Probabili formazioni Real Madrid-PSG: Mbappé recuperato e titolare

L'1-0 dell'andata è un risultato che lascia aperti mille scenari, a maggior ragione ora che la regola della valenza doppia dei goal fuori casa non è più in uso: Real Madrid-PSG promette spettacolo per la presenza delle stelle che illumineranno il prato del 'Bernabeu'.

Quella più splendente porta il nome di Kylian Mbappé, splendido match-winner al 'Parco dei Principi' e possibile 'merengue' per quanto riguarda la prossima stagione: in Francia è nata una mobilitazione nazionale per cercare di convincerlo a firmare il maxi-rinnovo, ma gli indizi sulla firma da free agent per il Real sono più di qualcuno.

Proprio l'ex Monaco aveva fatto tremare i tifosi parigini a inizio settimana: colpa di un pestone ricevuto in allenamento da Gueye che pare non aver causato problemi gravi a Mbappé, recuperato e regolarmente al suo posto nel tridente d'attacco completato da Neymar e Messi.

Verratti e Gueye scudieri di Danilo, nessuna sorpresa in difesa: Hakimi e Nuno Mendes terzini, Kimpembe e Marquinhos centrali davanti a Donnarumma.

Ancelotti privo di due pedine fondamentali per il suo scacchiere: out sia Mendy che Casemiro, squalificati. Spazio dunque per Alaba a sinistra, mentre Valverde è deputato a prendere il posto del brasiliano in mediana assieme a Kroos e Modric.

Asensio e Vinicius ai lati di Benzema in avanti, in coppia con Militão al centro della retroguardia ci sarà Nacho, con Carvajal a destra. Tra i pali il solito Courtois.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Alaba; Kroos, Modric, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinos, Nuno Mendes; Verratti, Danilo, Gueye; Neymar, Messi, Mbappé. All. Pochettino.