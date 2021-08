Real Madrid-Milan 0-0: Maignan para un rigore, pari senza goal per i rossoneri

Real Madrid e Milan non vanno oltre lo 0-0 nell'amichevole di lusso giocata in Austria: decisivo Maignan, che ha parato un rigore a Bale.

Pareggio senza goal fra Real Madrid e Milan al Wörthersee Stadion di Klagenfurt al termine di una partita sostanzialmente equilibrata. I Blancos si sono dimostrati più intraprendenti in fase offensiva, ma i rossoneri si sono difesi quasi sempre con ordine. Due legni per gli spagnoli, che hanno anche fallito un rigore con Bale.

Ancelotti lancia Bale titolare nel tridente d'attacco con Rodrygo e Jovic. A centrocampo si rivede Casemiro, mentre Lucas Vazquez è arretrato in posizione di terzino destro. Pioli risponde con Giroud in campo dall'inizio come centravanti, e alle sue spalle Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão a supporto.

I Blancos quando attaccano fanno paura, ma il Milan si difende in massa e si rende insidioso in contropiede. In uno di questi Theo Hernández colpisce il palo. Dall'altra parte Maignan dice di no al 32' a un tiro teso di Alaba.

Al 40' però ecco l'episodio che può cambiare la gara: Bale fugge centralmente e viene steso in area da Calabria. L'arbitro non ha dubbi, assegna il calcio di rigore agli spagnoli e ammonisce il terzino del Milan. Sul dischetto va lo stesso gallese ma calcia centralmente e Maignan è ancora una volta bravo a salvare la porta rossonera.

Nella ripresa il consueto valzer dei cambi non modifica il sostanziale equilibrio che si registra fra le due squadre. Al 52' il Real Madrid centra il secondo legno della serata: Modric prende la mira dalla distanza e colpisce la traversa.

I rossoneri si fanno vivi al 65': spunto individuale di Brahim Díaz che con un bel tiro costringe Lunin a smanacciare in calcio d'angolo. Al 90' l'arbitro Altmann fischia puntale la fine della gara, con uno 0-0 che ha dato buone indicazioni a Pioli sulla fase difensiva della squadra.

IL TABELLINO

REAL MADRID-MILAN 0-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois (46′ Lunin); Lucas Vazquez (69' Marvin), Nacho, Alaba (46′ Eder Militão), Marcelo (46′ Gutierrez); Casemiro (46′ Blanco), Modric (60′ Odegaard), Isco (82' Chust); Bale (46′ Vinicius), Rodrygo (69' Arribas), Jovic (46′ Mariano Diaz). All. Ancelotti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (75' Kalulu), Tomori, Romagnoli (61' Kjaer), Theo Hernández (80' Ballo-Touré); Krunic, Tonali (80' Pobega); Saelemaekers (80' Castillejo), Brahim Díaz (80' Maldini), Rafael Leão (46' Rebic); Giroud. All. Pioli

Arbitro: Walter Altmann (Austria)

Ammoniti: Calabria (M)

Espulsi: