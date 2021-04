Real Madrid sempre protagonista: in corsa per Liga e Champions

Il Real Madrid è vicino alla semifinale di Champions e in corsa per la Liga: sembrava impossibile fino a qualche tempo fa.

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Un mantra perfetto per la stagione del Real Madrid, che sta venendo fuori alla distanza dopo aver stentato nei primi mesi.

La formazione allenata da Zidane è molto vicina all’accesso alle semifinali di Champions League, dopo aver battuto per 3-1 il Liverpool nell’andata dei quarti. Una vittoria da grande squadra arrivata grazie a qualità nelle giocate, cinismo sotto porta e capacità di saper soffrire nei pochi momenti di difficoltà.

I Blancos potrebbero chiudere la loro settimana da sogno nel weekend, quando riceveranno la visita del Barcellona in un ‘Clasico’ particolarmente importante in chiave classifica. Il Real è infatti terzo a -2 dal Barça e a -3 dai cugini dell’Atletico, che ultimamente sono calati molto a livello di risultati.

Una vittoria contro i rivali catalani potrebbe dunque avvicinare il Real Madrid alla vetta, consentendo di poter sognare il doblete Liga-Champions.

Sembra passata un’era dai primi mesi di stagione, quando le sconfitte contro Cadice, Valencia e Alaves in campionato e nel doppio confronto con lo Shakhtar ai gironi di Champions avevano portato addirittura a chiedere l’esonero di Zidane.

Un periodo duro, superato con la grinta della grande squadra che non manca mai nei momenti che contano. Il tutto in piena emergenza per le assenze di due colonne come Sergio Ramos e Varane. Il Madrid è tornato Real.