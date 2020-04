Non solo Rangnick per la panchina del Milan: spuntano anche Marcelino ed Emery

Sono sempre minori le possibilità che Pioli venga confermato sulla panchina del Milan. I meneghini pensano a Rangnick, ma anche a Marcelino ed Emery.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, potrebbe essere un molto diverso da quello attuale. Non solo la rosa potrebbe essere rinnovata seguendo una ‘linea verde’, ma anche la panchina potrebbe essere affidata ad un nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato da Sky, le possibilità che Stefano Pioli vengano riconfermare non sono elevatissime. Il club rossonero ha di fatto già iniziato una vera e propria rivoluzione con l’allontanamento di Boban ed è pronto a proseguire sulla linea tracciata.

Nelle ultime settimane il club è tornato a parlare con Rangnick dopo un periodo nel quale non ci sono stati contatti e, sebbene venga considerato ormai da dicembre la primissima scelta, comunque in casa rossonera si stanno valutando anche delle alternative.

Il tecnico tedesco infatti accetterà solo a determinate condizioni legate soprattutto ai fondi da spendere in sede di calciomercato ed è per questo che si sta guardando anche ad altri profili.

In particolare sono due i tecnici sul taccuino: Marcelino ed Unai Emery. Il primo era stato già contattato per il dopo Giampaolo (insieme a Spalletti), ma aveva da poco lasciato il e non se la sentì di ripartire subito. Marcelino allora lasciò comunque una porta aperta in vista di giugno e nelle ultime settimane ci sono stati nuovi contatti.

Emery invece è reduce da un’esperienza all’, club al quale è molto legato Gordon Singer il quale sta caldeggiando tale pista.

Sullo sfondo resta appunto Stefano Pioli, le cui chance di restare sulla panchina dei meneghini sembrano affievolirsi sempre di più.