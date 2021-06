Ramsey tra Italia e mercato: per la Juve è al primo posto dei cedibili

I bianconeri auspicano che la vetrina di Euro 2020 possa portare il gallese a trovare una collocazione per la prossima stagione: la decisione è presa.

Partiamo dalle parole del commissario tecnico del Galles, Rob Page, che alla vigilia della sfida contro l'Italia ha voluto caricare a dovere i suoi. Soffermandosi, poi, su Aaron Ramsey. Reduce da una bella prestazione - con goal - proposta contro la Turchia:

"Sarà una gara speciale per lui, non vede l'ora di giocare. Ha giocato benissimo. E' uno dei giocatori di cui sono molto orgoglioso: per come gioca, per i suoi cambi di gioco, per come difende vicino alla nostra area. Alla Juventus non ha giocato quanto ha voluto ma sta arrivando a un momento di forma che per noi è importante ".

Insomma, ognuno cura il suo orticello. Con Page, quindi, a difendere a spada tratta il suo epicentro aulico. E non potrebbe essere altrimenti, perché oggi i riflettori sono puntati proprio sul tesserato della Vecchia Signora, chiamato a sfornare una prova convincente che possa coincidere con il passaggio del Galles alla fase successiva. Il tutto, magari, ottenendo il primato nel girone A. Missione complicata, complicatissima, ma - aritmetica alla mano - fattibile.

Al tempo stesso, parallelamente, la Juve osserva interessata. Perché Ramsey è in cima alla lista dei partenti e, dunque, la vetrina di Euro 2020 potrebbe tutelare gli interessi degli uomini della Continassa. Che, comunque, hanno già avviato la macchina organizzatrice. Come? Provando a trovare, attraverso intermediari legati alla Premier League, una destinazione con targa Regno Unito.

Qui, sostanzialmente, la partita è ancora tutta da giocare. In quanto il gallese è legato ancora da due anni di contratto con i torinesi. E che contratto: roba da oltre 7 milioni netti annui. In definitiva, uno stipendio, ai tempi del Covid, fuori portata anche per i ricchi club inglesi.

Detto ciò, essendo un giocatore abituato a recitare un ruolo da protagonista, Ramsey non appare intenzionato a dare il via a un estenuante braccio di ferro con Madama. Anzi, le dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato nei giorni scorsi sembrano andare in tutt'altra direzione:

"Le ultime due stagioni sono state davvero difficili, frustranti, non solo dal punto di vista fisico. Ci sono stati alcuni fattori e dei cambiamenti ai quali non ero abituato. In nazionale invece sono contentoperchè sento di vivere in un gruppo che mi segue: mi capiscono, sanno di cosa ho bisogno e anche di che cosa ha bisogno il mio fisico. Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione. Adesso ho le persone giuste intorno a me e poi farò di tutto per tornare in un posto dove possa sentirmi di nuovo bene, e avere fiducia ".

Radiomercato, a testimonianza di come la partenza sia in rampa di lancio, continua ad accostare Ramsey all'Arsenal. Un ritorno che farebbe molto effetto nostalgia, considerando come con quella casacca Aaron abbia fatto registrare 369 presenze e 64 reti, ma che per il momento non trova conferme. Anzi.

A bocce ferme, e non potrebbe essere altrimenti, la Juve affronterà chirurgicamente la questione con l'entourage di Ramsey. La decisione circa il divorzio è stata presa e non cambierà. Ma la destinazione resta un capitolo ancora tutto da scrivere.