Ramsey a segno nell'Old Firm tra Rangers e Celtic: goal dopo soli 3'

Momento di grazia per Aaron Ramsey, reduce dal cambio di casacca nella sessione invernale di calciomercato: l'ormai ex Juventus ha firmato coi Rangers e sembra proprio che l'aria scozzese gli stia facendo bene dopo le enormi difficoltà incontrate a Torino.

Dopo aver giocato col contagocce nei primi mesi, per via dei soliti problemi fisici, al debutto da titolare in Premiership datato 20 marzo, Ramsey aveva trovato la sua prima rete contro il Dundee FC.

Oggi, però, il gallese si è ripetuto: Ramsey ha infatti sbloccato il risultato dell'attesissimo Old Firm tra Rangers e Celtic al terzo minuto di gioco, raccogliendo gli applausi dell'Ibrox Stadium.

Il trequartista gallese ha battuto Joe Hart con un piazzato scoccato dall'interno dell'area, sfruttando nel migliore dei modi un assist di Kent proveniente dalla corsia sinistra.

La gioia dei padroni di casa è durata appena quattro minuti: al 7' ci ha infatti pensato Rogic a ristabilire l'equilibrio in seguito ad un rimpallo che lo ha favorito.

Rangers e Celtic si giocano tantissimo quest'oggi: in caso di successo, Ramsey e compagni aggancerebbero in vetta alla classifica di Premiership proprio i rivali di sempre.