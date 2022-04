Rangers-Celtic dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

RANGERS-CELTIC: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Rangers-Celtic

Data: 3 aprile 2022

3 aprile 2022 Orario: 13:00

13:00 Canale tv: -

Streaming: OneFootball

Non servono parole: l'Old Firm è una delle rivalità calcistiche più importanti al mondo e nella storia dello sport. Quella tra Rangers e Celtic è una gara che va oltre il pallone: riguarda l'identità di due parti della stessa città, Glasgow, una protestante e una cattolica, che per 90 minuti si affrontano in un match che non potrà mai essre "amichevole".

I Gers, allenati da Giovanni Van Bronchorst, sono attualmente secondi in Scottish Premiership da campioni in carica, ma stanno vivendo una stagione magica in Europa League, dove ai quarti di finale affronteranno il Braga dopo aver eliminato Stella Rossa e Borussia Dortmund.

Gli Hoops di Ange Postecoglou sono primi in classifica, ma hanno subito in stagione tre eliminazioni in tutte le competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League. Non perdono, però, in campionato dallo scorso 19 settembre, ovvero dalla gara contro il Livingston.

Si tratta del terzo Old Firm stagionale, su cinque totali: negli altri due una vittoria per parte. Rangers e Celtic si affronteranno anche allo "split" (la fase post-season del campionato scozzese) e in semifinale di Coppa di Scozia.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Rangers-Celtic: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO RANGERS-CELTIC

L'Old Firm, Rangers-Celtic, verrà disputato domenica 3 aprile 2022 allo stadio "Ibrox" di Glasgow: il fischio d'inizio è fissato alle ore 13:00.

DOVE VEDERE RANGERS-CELTIC IN TV

Non è prevista alcuna copertura televisiva per l'Old FIrm tra Rangers e Celtic.

RANGERS-CELTICIN DIRETTA STREAMING

L'Old Firm tra Rangers e Celtic potrà essere seguito in streaming sul sito di OneFootball, che trasmetterà in diretta il match.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS-CELTIC

Van Bronchorst con il dubbio Morelos in avanti: il colombiano verso il forfait. Al suo posto andrà Roofe, in difesa confermato Tavernier: trequarti con Kamara, Aribo e Kent.

L'articolo prosegue qui sotto

Postecoglou con Abada in attacco con Giakoumakis e Maeda, Hatate affiancherò McGregor e O'Riley in mediana.

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey; Jack, Lundstram; Kamara, Aribo, Kent; Roofe.

CELTIC (4-3-3): Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; Hatate, McGregor, O'Riley; Abada, Giakoumakis, Maeda.