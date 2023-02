Ramon Menezes alla guida del Brasile: sarà commissario tecnico ad interim

La CBF ha deciso di affidare a Ramon Menezes, almeno per il momento, la guida della Nazionale. Sarà in panchina il 25 marzo contro il Marocco.

Ramon Menezes è il nuovo commissario tecnico del Brasile. Una carica che ricoprirà ad interim.

A confermarlo è stata la CBF, ovvero la Federazione calcistica brasiliana, che, in una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha spiegato come Menezes siederà sulla panchina della Nazionale verdeoro in occasione di un’amichevole in programma il prossimo 25 marzo contro il Marocco.

Una scelta che è stata commentata da Ednaldo Rodrigues, ovvero il presidente della CBF che, nella giornata di martedì, ha incontrato Ramon Menezes.

“E’ un tecnico che merita considerazione e che ha un grande potenziale. Noi vogliamo persone con idee sempre più nuove nelle nostre Nazionali. Ha già ottenuto risultati eccellenti ed è riuscito a proporre un gioco moderno in linea con le caratteristiche del nostro calcio".

Commissario tecnico del Brasile U20, con il quale ha appena vinto il Sudamericano U20 (titolo che il Brasile inseguiva da dodici anni), in carriera ha allenato anche Anapolis, Guarani-MG, Tombense, Vasco da Gama, CRB e Vitoria.

Il suo score alla guida dell’U20 parla di diciassette partite scandite da undici vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

Negli ultimi tempi tanti nomi prestigiosi sono stati accostati alla panchina del Brasile, tra i quali quelli di Carlo Ancelotti, José Mourinho e Luis Enrique.