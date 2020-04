Rami sull'addio al Milan: "Problemi con Inzaghi"

Al per una sola stagione (2014/2015), dove Adil Rami di certo non si è fatto mancare nulla. Buone prestazioni, qualche svarione, ma soprattutto un divorzio rapido.

Il difensore francese, oggi in al Sochi, in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro ha svelato i motivi dell'addio al Diavolo.

"Stare al Milan a me è piaciuto moltissimo, ma ho avuto problemi con Pippo Inzaghi. Non voglio parlare male di lui, ma mi ha fatto delle critiche che non mi sono piaciute".