Ralf Rangnick trova panchina: è il nuovo CT dell'Austria

Subito un'altra panchina per Ralf Rangnick, attuale tecnico del Manchester United che al termine della stagione verrà sostituito da Erik Ten Hag.

Il tecnico, che ha firmato un contratto biennale rinnovabile in caso di qualificazione agli Europei del 2024, torna in Austria ma stavolta come CT della nazionale locale.

Il nuovo incarico peraltro non impedirà a Rangnick di continuare a lavorare anche per il Manchester United nel ruolo di consulente, come anticipato da lui stesso.

"Posso confermare che proseguirò qui col ruolo di consulente. Finora io e Ten Hag non abbiamo parlato, certo sarei felice di aiutare per cambiare le cose in meglio. Lo spazio per un altro lavoro ci sarebbe, ma questo l'abbiamo concordato a novembre".

Nella scorsa stagione Rangnick, che ha guidato tra le altre Schalke, Stoccarda e Lipsia oltre ad aver lavorato per il Salisburgo come direttore sportivo, era stato accostato al Milan che però alla fine ha preferito rinnovare il contratto di Pioli.

Rangnick sostituisce così l'ormai ex CT austriaco, Franco Foda, che si era dimesso dopo il pareggio per 2-2 contro la Scozia. Tra i candidati alla sua successione c'erano anche Vladimir Petkovic, Andreas Herzog, Niko Kovac e Peter Stöger ma alla fine a spuntarla è stato Rangnick.