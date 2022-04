Rangnick verso l'addio al Manchester United: può diventare il ct dell'Austria

Possibile svolta per il futuro di Ralf Rangnick, attualmente impegnato a guidare il Manchester United fino al termine della stagione quando lascerà il posto a Ten Hag: il contratto firmato coi 'Red Devils' prevede un accordo biennale per svolgere il ruolo di consulente, ma gli sviluppi delle ultime ore potrebbero cambiare le carte in tavola.

Come riportato dal 'Daily Mail', per il santone del calcio tedesco sembra profilarsi l'opportunità di allenare una nazionale: nello specifico l'Austria, rimasta senza commissario tecnico dopo le dimissioni di Franco Foda in seguito alla sconfitta contro il Galles nella semifinale del playoff mondiale.

La testata inglese, inoltre, parla di annuncio imminente: la Federcalcio austriaca potrebbe ufficializzare l'ingaggio di Rangnick nella giornata di venerdì.

Se la trattativa dovesse andare in porto, Rangnick rinuncerebbe alla consulenza biennale per conto del Manchester United, anche se qualche giorno fa aveva espresso la volontà di continuare a far parte del progetto inglese.

"Certo, vorrei far parte del processo che interesserà la squadra in futuro. Mi chiedo, però, se Ten Hag abbia davvero voglia di consultarsi con uno come me, di questo non abbiamo discusso. Sono orgoglioso di lavorare in uno dei club più prestigiosi del mondo".

Rangnick ha sostituito l'esonerato Solskjaer a fine novembre, ma i risultati non sono stati soddisfacenti: in Champions League è arrivata un'amara eliminazione agli ottavi, in Premier il quarto posto sembra ormai un miraggio.