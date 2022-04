Radovanovic ritrova il goal dopo quattro anni. E 98 tiri

Ci sono voluti più di quattro anni per vedere Ivan Radovanovic nel tabellino dei marcatori. Nel match tra Roma e Salernitana, infatti, il centrocampista del team campano, su punizione, ha portato in vantaggio gli ospiti interrompendo un lunghissimo digiuno senza andare in goal.

Una serie incredibile di tiri per Radovanovic negli ultimi anni tra Genoa, Chievo e Salernitana, che alla fine può urlare al cielo la sua rabbia per una rete cercata in tutte le maniere tra il 2017/2018 e l'attuale 2021/2022, nel quale ha giocato oltre cento gare nella massima serie.

"Ne ho fatto pochi, ma sono quasi sempre stati da fuori area. E' uno dei più belli goal della mia carriera" ha detto Radovanovic a DAZN all'intervallo di Roma-Salernitana.

Radovanovic aveva segnato l'ultima volta il 5 gennaio 2018 nella sfida tra il suo Chievo e l'Udinese: da lì tanti tentativi, ma nessuna realizzazione. Si spezza così la maledizione, che non ha invece ancora abbandonato il brasiliano dell'Udinese, Walace, a 65 conclusioni senza goal.

Alla 112esima gara, come riportano i dati Opta, Radovanovic ha superato Rui Patricio, spazzando via il periodo deludente in cui tra conclusioni da fuori, tentativi in mezzo all'area e due pali colpiti nel corso delle 111 senza mai poter esultare.

Radovanovic è sbarcato alla Salernitana nel calciomercato di gennaio dopo gli ultimi mesi passati ai margini della rosa del Genoa, firmando un contratto con il team neopromosso fino al 2023. Sui suoi piedi un pezzo della salvezza, decisamente complicata per il fanalino di coda della Serie A.