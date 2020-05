Rabiot-Juve, caso chiuso? Mercoledì ritorno a Torino

Adrien Rabiot spegne le voci legate a presunti attriti con la Juve: il francese, che non si sente in difetto, farà ritorno a Torino mercoledì.

Adrien Rabiot e la , nessun caso. Il francese spegne le voci secondo cui vi sarebbero attriti con la società bianconera sul rientro ritardato in , facendo sapere che il suo ritorno a avverrà mercoledì.

E' quanto l'ex riferisce a 'RTL France', spiegando come non si senta in difetto - nonostante si trovasse in Costa Azzurra e quindi molto più vicino rispetto ad altri compagni - in quanto la agli stranieri non ha mai comunicato agli stranieri 'deadline' su date di ritorno dai rispettivi Paesi d'origine.

🚨Adrien #Rabiot ne réagira pas à l’article de la Stampa. Il précise qu’il n’a commis aucune faute et sera demain de retour à Turin après avoir suivi à la lettre son programme d’entraînement, au quotidien, depuis le début du confinement. @RTLFoot @RTLFrance — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) May 12, 2020

Rabiot a Torino mercoledì dunque, il 'giallo' si dissolve. Una volta rientrato in Italia, il centrocampista osserverà i canonici 14 giorni di isolamento domiciliare durante i quali svolgerà allenamenti quotidiani in casa.

Terminato il periodo di quarantena, il transalpino sarà agli ordini di Sarri per svolgere sedute col gruppo.