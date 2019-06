Rabiot alla Juve, accordo vicino: 7 milioni più bonus per 5 stagioni

La Juventus aspetta prima di cantare vittoria ma è molto vicina all'acquisto a parametro zero di Adrien Rabiot. 'Balla' ancora qualche dettaglio.

Dopo aver confermato in prima persona che sta trattando con la , Adrien Rabiot sembra ormai convinto a tutti gli effetti di voler sposare la Vecchia Signora, mettendo fine alla sua avventura con il a parametro zero.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la trattativa è praticamente agli sgoccioli. Il centrocampista francese ha confermato alla Juventus di averla scelta come preferenza, ma il club bianconero non vuole ancora sbilanciarsi perché ha capito che tra il carattere di Rabiot e le decisioni della mamma-procuratrice Veronique, non è mai detta l'ultima parola.

L'articolo prosegue qui sotto

Rabiot però ha detto sì alla proposta economica e sportiva della Juventus: si parla di 7 milioni più bonus per 5 stagioni. Un investimento pesante per la Vecchia Signora, possibile anche perché il cartellino del giocatore costa zero, dopo la naturale scadenza contrattuale con il .

Ci sono però come sempre da pagare le commissioni all'agente, che in questo caso è proprio la mamma del giocatore, Veronique. E questa cifra è al momento un dettaglio non ancora risolto, che potrebbe far slittare la trattativa di qualche giorno.

Al momento l'unica rivale di un certo spessore, più che il , sembra essere il , soprattutto dopo l'eventuale cessione di Pogba. Ad Old Trafford però Rabiot giocherebbe l' e non la Champions. Anche per questo la Juventus gode di una certa sicurezza.