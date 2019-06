Calciomercato Juventus, Rabiot conferma: "Ci stiamo parlando"

In vacanza in Italia, Adrien Rabiot ammicca alla Juventus: "I bianconeri mi hanno cercato, sono un grande club dove ognuno vorrebbe andare".

Tra poco più di due settimane sarà libero di trattare il proprio futuro: Adrien Rabiot è ancora formalmente un giocatore del , piccolo dettaglio destinato a essere spazzato via dall'imminente scadenza del contratto.

Diventerà uno dei calciatori più appetibili sul mercato a costo zero: gli sforzi economici dei club che vorranno tesserarlo saranno concentrati soltanto sull'ingaggio, sicuramente più corposo rispetto ai tre milioni percepiti a Parigi.

Nel corso degli scorsi mesi passati in tribuna (l'ultima presenza in campo risale all'11 dicembre nel finale di -PSG in ) si è parlato molto della sua probabile nuova destinazione: c'è chi ha dato per fatto l'accordo col e chi ha ritenuto il in pole.

E poi c'è la : anche i bianconeri si sono iscritti alla corsa a Rabiot che, in vacanza all'hotel 'Il Pellicano' a Ercole in Toscana, ha aperto in maniera importante ai bianconeri con queste dichiarazioni raccolte da 'Tuttosport'.

"L’ mi piace tanto. Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. Juventus? Sì, i bianconeri mi hanno cercato. Ci stiamo parlando. Stiamo valutando, non possiamo dire nulla. Ancora non so. La è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza".

Presenti con lui anche i due fratelli Douch e Geoffroy e la mamma-agente Veronique, che già in passato fece saltare trattative ben avviate (chiedere info alla e a Walter Sabatini) per via del suo carattere fumantino. Chissà che la Juventus non riesca finalmente a 'domarla'...