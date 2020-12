La rabbia di Koeman contro l'arbitro: "Hai ottimi amici in Italia"

Al termine di Barcellona-Juventus, Ronald Koeman si è lasciato andare ad una frase rivolta all'arbitro Stieler: "Hai ottimi amici in Italia".

Nonostante un vantaggio non di poco conto prima della partita, il sarà tra le squadre in seconda fascia al sorteggio di Nyon del 14 dicembre: lo 0-3 subìto dalla era proprio ciò che serviva ai bianconeri per ribaltare la gerarchia del girone e volare agli ottavi di come primi della classe.

Match sbloccato da un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Tobias Stieler in apertura dopo un contatto dubbio tra Araujo e Ronaldo, che non ha affatto convinto Ronald Koeman in panchina.

Il tecnico olandese (protagonista anche di un diverbio con la panchina juventina) non sembra aver accettato di buon grado la decisione del fischietto tedesco, considerata troppo penalizzante per la partenza ad handicap causata.

Da queste immagini trasmesse da 'Movistar', si evince come Koeman si sia rivolto con toni polemici (e un po' ironici) in inglese al direttore di gara subito dopo il triplice fischio.

"Hai degli ottimi amici in ".

La prova di Stieler non è stata propriamente sufficiente: nella ripresa ha graziato Lenglet che, già ammonito, ha colpito il pallone col braccio in maniera totalmente scoordinata provocando il secondo penalty di serata, trasformato dall'infallibile Cristiano Ronaldo.