Ronaldo sul primo rigore: "Non so se c'era, ma quando vinci 0-3..."

Cristiano Ronaldo ammette i propri dubbi sul primo rigore concesso per fallo ai suoi danni di Araujo: "A volte ne vengono dati di inesistenti".

E' stato l'uomo decisivo, 'l'hombre del partido' come dicono in : Cristiano Ronaldo ha dato una spallata decisa al con la doppietta che ha aggiornato il computo delle reti (14) segnate al 'Camp Nou', più di quelle realizzate in qualsiasi altro stadio in carriera.

Intervistato da 'Movistar' dopo il triplice fischio, il fuoriclasse della ha confidato i timori iniziali in merito alla complessità dell'impresa da portare a termine, contro un avversario che fino a quel momento aveva vinto tutte le gare disputate in in questa stagione.

"Siamo contenti, sapevamo che era una missione quasi impossibile. Segnare tre goal al 'Camp Nou' è complicato ma abbiamo giocato bene. Dallo 0-2 in poi credevamo che fosse possibile ed è quello che poi effettivamente è successo. Una vittoria del genere, contro il Barcellona, dà sempre fiducia: nonostante loro non stiano attraversando un buon momento, restano sempre una grande squadra".

Gara sbloccata da un rigore decretato dall'arbitro Stieler per un fallo di Araujo proprio ai danni di Ronaldo che, interpellato sull'episodio, ha espresso qualche dubbio a riguardo.

"Non so se è rigore, non l'ho visto in . Il calcio è così, a volte vengono dati rigori inesistenti, a volte il contrario. Il lavoro dell'arbitro è molto complesso ma, quando si segnano tre reti al 'Camp Nou', non ci sono dubbi su chi abbia meritato di passare il girone come primo".

Il confronto con Messi è stato vinto da Ronaldo.