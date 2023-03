Quattro tecnici italiani ai quarti di Champions: prima volta nella storia

L'Italia va di moda in Champions: sono quattro i tecnici nostrani ancora in corsa ai quarti, non era mai accaduto.

Non solo tre squadre tra le migliori otto d'Europa (l'ultima volta risaliva al 2006): l'Italia non si accontenta e piazza anche ben quattro allenatori ancora in corsa per la vittoria della Champions League, evento mai verificatosi prima d'ora.

Il 'capogruppo', per questioni di blasone e prestigio, è indiscutibilmente Carlo Ancelotti che questa coppa l'ha già portata a casa quattro volte in veste di tecnico: con il suo Real Madrid ha superato lo scoglio Liverpool agli ottavi e si candida con forza per un altro trionfo, che per la 'Casa Blanca' sarebbe il quindicesimo.

Per comprendere la grandezza del decano di Reggiolo, basti sapere che in carriera ha allenato cinque delle otto squadre rimaste in lizza, ad eccezione delle sole Manchester City, Benfica e Inter.

Un po' più defilati, gli altri tre possono sognare il clamoroso sgambetto: Spalletti continua a raccogliere consensi col Napoli, citato addirittura da Guardiola, mentre Inzaghi e Pioli coltivano le rispettive ambizioni con Inter e Milan, altre outsider pronte a sorprendere.

Il tecnico nerazzurro ha centrato un obiettivo che in Viale della Liberazione mancava dalla stagione 2010/2011, quando l'allora squadra campione d'Europa in carica venne fatta fuori dallo Schalke 04 di Neuer e Raul; in casa rossonera questo traguardo non si verificava dal 2011/2012 (in quel caso fu il Barcellona il carnefice di turno).

Chi più e chi meno, tutti hanno la possibilità di far saltare il banco: con la consapevolezza che il 'Made in Italy', almeno quest'anno, in Europa va di moda.