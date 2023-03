Napoli, Milan ed Inter ai quarti di Champions League: il tris all’Italia non riusciva dal 2006

Il calcio italiano torna a togliersi soddisfazioni importanti in Champions League piazzando tre squadre nei quarti di finale.

Il Napoli non ha deluso le aspettative. Superando l’ostacolo Eintracht con una doppia vittoria (2-0 in Germania, seguito dal 3-0 del match di ritorno del ‘Maradona’) non solo si è tolto la soddisfazione di raggiungere per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Champions League, ma ha consentito al calcio italiano di tornare a togliersi, dopo annate non propriamente esaltanti, un’importante soddisfazione: quella di portare tre squadre tra le migliori otto d’Europa.

Un tris in un certo senso inaspettato, ma che ci sta tutto visto quello che hanno proposto nei quarti non solo gli uomini di Spalletti, ma anche il Milan (che negli ottavi ha eliminato il Tottenham di Antonio Conte) e l’Inter (che negli ottavi ha avuto la meglio sul Porto).

L’Italia del pallone torna a fare la voce grossa nell’Europa che contra e lo fa piazzando un tris come non le riusciva da qualcosa come diciassette anni. Bisogna infatti tornare all’edizione 2005/2006 per vedere tre compagini della Serie A capaci di spingersi fino ai quarti della massima competizione continentale.

Allora furono Juventus (l’unica italiana che in questa edizione si è fermata già nella fase a gironi), Milan ed Inter ad inserirsi nel gruppo delle migliori otto d’Europa, e solo i rossoneri riuscirono poi a staccare il pass per le semifinali.

La Juventus venne infatti eliminata da un Arsenal poi capace di prolungare la sua corsa fino alla finalissima che si disputò a Parigi (2-0 all’andata con reti di Fabregas ed Henry e pareggio a reti bianche a Torino), mentre l’Inter non riuscì a superare l’ostacolo Villarreal (vittoria per 2-1 in casa, sconfitta per 1-0 in Spagna ed eliminazione per la regola dei goal in trasferta).

Il Milan riuscì invece ad avere la meglio sul Lione grazie ad una vittoria per 3-1 al ritorno a San Siro (doppietta di Inzaghi e goal di Shevchenko), per poi fermarsi in semifinale eliminato dal Barcellona che di lì a poco si sarebbe laureato campione d’Europa.

Era quello un periodo storico completamente diverso da quello attuale e a certificarlo c’è anche un dato: sempre Juventus, Milan ed Inter riuscirono a qualificarsi insieme per i quarti anche nelle edizioni 2002-2003 e 2004-2005.

Questo è il quarto tris che riesce dunque al calcio italiano, ma l’edizione 2022-2023 ha comunque regalato una prima volta: mai quattro allenatori italiani si erano qualificati per i quarti, mentre quest’anno ci sono riusciti Spalletti, Pioli, Inzaghi e Carlo Ancelotti (alla guida del Real Madrid).

Segnali dunque di ripresa per un movimento che nelle ultime stagioni si è spesso limitato a vestire i panni comparsa.

Sognare una finale tutta italiana, così come accaduto nell’edizione 2002/2003 (storica vittoria ai rigori del Milan contro la Juventus a Manchester) è forse troppo, ma intanto è bello essere tornati a pensare in grande.