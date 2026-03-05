Quando torna Lautaro Martinez, due possibili date per il rientro: in bilico anche la convocazione con l'Argentina

L’Inter dovrà rinunciare ancora al suo capitano, che dunque salterà il derby col Milan: le sue condizioni e i possibili tempi di recupero.

Un Derby della Madonnina di altissima classifica, che molto dirà sulle sorti non solo della corsa che conduce allo Scudetto, ma anche della lotta per un piazzamento in Champions League.

Domenica sera, a San Siro, la posta in palio sarà altissima. Lo sa bene il Milan, che punta a blindare il suo secondo posto ma che può anche riaprire il discorso titolo, ma anche l’Inter, il cui obiettivo è ovviamente quello di prolungare la sua straordinaria striscia positiva e di sfruttare al meglio quello che da molti viene considerato una sorta di primo match point.

Una stracittadina alla quale non prenderà parte uno dei protagonisti potenzialmente più attesi: Lautaro Martinez.

Quali sono le condizioni del capitano dell’Inter e quando tornerà a disposizione di Cristian Chivu?









L’INFORTUNIO DI LAUTARO MARTINEZ

Lautaro Martinez non scende in campo dallo scorso 18 febbraio e dunque dalla sfida giocata dall’Inter in casa del Bodo/Glimt, valida per l’andata dei playoff che mettevano in palio un pass per gli ottavi di finale di Champions League.

In quella occasione, l’attaccante argentino ha chiesto il cambio nel corso del secondo tempo e fin da subito le sue condizioni hanno destato una certa preoccupazione.

LE CONDIZIONI DI LAUTARO MARTINEZ

Due giorni dopo l’infortunio riportato in Norvegia, l’Inter ha pubblicato una nota ufficiale con la quale ha reso nota l’entità del problema riportato dall’attaccante argentino.

"Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra".

QUANDO POTREBBE RIENTRARE LAUTARO MARTINEZ

C’è una data segnata con il circoletto rosso sul calendario: quella del prossimo 22 marzo.

Quel giorno l’Inter scenderà in campo a Firenze per affrontare la Fiorentina in una sfida valida per il trentesimo turno di Serie A.

Lautaro Martinez potrebbe dunque tornare a disposizione di Cristian Chivu nell’ultima partita prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, ma non è escluso che il suo rientro possa essere posticipato a inizio aprile e dunque al weekend di Pasqua.

Nel migliore dei casi, dunque, oltre al derby col Milan salterebbe anche Inter-Atalanta del prossimo 14 marzo, mentre qualora il suo stop dovesse prolungarsi potrebbe tornare a disposizione per Inter-Roma, in programma il successivo 4 aprile.

CONVOCATO PER LA FINALISSIMA?

Come è noto, il prossimo 27 marzo si disputerà la Finalissima, ovvero la partita che vedrà opposte la rappresentativa campione del Sudamerica, dunque l’Argentina, e la rappresentativa campione d’Europa, ovvero la Spagna.

Un evento in programma in Qatar, anche se a causa dell’attuale scenario geopolitico è probabile che venga spostato in una sede più sicura.

Lautaro Martinez, che in questi giorni sta proseguendo il suo percorso di recupero e non si è ancora unito al gruppo, punta a una convocazione, ma ovviamente tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e se dunque per tale data sarà nuovamente abile ed arruolabile.