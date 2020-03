Quando si recupera Siviglia-Roma

L'andata dell'ottavo di finale di Europa League, Siviglia-Roma, è stata rinviata a data da destinarsi per l'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus.

La sfida di andata degli ottavi di finale di -, inizialmente in programma per giovedì 12 marzo, è stata rinviata dall'UEFA a data da destinarsi assieme alla gara - , viste le restrizioni di volo fra la e l' dettate dall'estendersi dell'emergenza Coronavirus in tutto il Vecchio continente.

Oltre a queste partite, anche tutte le gare di ritorno degli ottavi e i turni succesivi della massima competizione europea hanno avuto il medesimo destino per l'aggravarsi della pandemia.

Il Siviglia si è qualificato eliminando i rumeni del Cluj nei sedicesimi di finale, mentre la Roma ha avuto la meglio sui belgi del Gent. Quando si giocherà dunque il recupero di Siviglia-Roma?

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-ROMA?

Ancora non c'è una data ufficiale per il recupero di Siviglia-Roma. L'UEFA, tuttavia, al termine della riunione straordinaria tenutasi a Nyon il 17 marzo, ha emesso un comunicato ufficiale, nel quale, dopo il rinvio di al 2021, annuncia la sua intenzione di far terminare le Coppe europee entro il prossimo 30 giugno.

Di conseguenza, se la situazione legata all'emergenza sanitaria lo permetterà, l'ipotesi è che la partita Siviglia-Roma potrebbe giocarsi a inizio maggio.

SIVIGLIA-ROMA SI GIOCHERÀ?

Sussistono pochi dubbi sul fatto che la sfida Siviglia-Roma venga recuperata. Nei progetti dell'UEFA c'è infatti il completamento delle Coppe europee appena la pandemia da Coronavirus lo consentirà.

La gara potrebbe disputarsi a inizio maggio, ma non è possibile al momento sapere se la partita sarà giocata con la presenza dei tifosi sugli spalti o a porte chiuse. Tutto dipenderà dall'evoluzione della pandemia da Coronavirus.