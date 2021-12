Quando si gioca il recupero Atalanta-Villarreal?

L'Atalanta dovrà ancora attendere per conoscere il suo destino europeo. La sfida del sesto turno contro il Villarreal è stata infatti ufficialmente rinviata per le condizioni meteorologiche: non si gioca mercoledì 8 dicembre come inizialmente previsto, così da chiudere i gironi di Champions League.

Se il Manchester United ha chiuso il girone F al primo posto, Villarreal e Atalanta si giocano il secondo e il terzo posto: comunque vada la Dea proseguirà in Europa, visto il quarto posto dello Young Boys, che non è riuscito nell'impresa di superare i Red Devils all'Old Trafford.

PERCHÉ ATALANTA-VILLARREAL NON SI GIOCA?

La neve che ha colpito Bergamo e il Gewiss Stadium, impianto dell'Atalanta, ha portato l'UEFA ha rinviare inizialmente la sfida di venti minuti, dunque alle 21:20, per poi posticipare completamente la sfida, che non è stata disputata di mercoledì.

Il manto del Gewiss era stato coperto dal telo per ovviare ad eventuali problemi, ma non è bastato. In campo era stato inoltre portato il pallone arancione, così da migliorare la visibilità dello stesso tra i calciatori.

QUANDO SI RECUPERA ATALANTA-VILLARREAL?

La sfida di Bergamo tra la Dea e il team spagnolo, che deciderà la seconda classificata nel girone e dunque la qualificata agli ottavi di Champions, verrà recuperata giovedì 9 dicembre 2021. L'incontro si disputerà alle 16:30 così da non sovrapporsi al palinsesto tv delle sfide continentali già previste per Europa League e Conference (ore 18:45 e 21).