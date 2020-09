Quando si gioca Udinese-Spezia? Data e orario del recupero

Quando si gioca Udinese-Spezia: data e orario del recupero della prima giornata di Serie A.

- è tra le tre partite rinviate della prima giornata di , insieme a Benevento-Inter e - .

Lo Spezia, al pari di e Atalanta, ha chiuso la scorsa stagione in ritardo rispetto alle altre squadre per via dei playoff, che gli hanno permesso di conquistare la prima storica promozione in Serie A, battendo il in finale.

Per questo motivo si è deciso di posticipare la sfida della prima giornata contro l'Udinese. Entrambe le squadre inizieranno la stagione a partire dalla seconda giornata, per poi affrontarsi nel recupero.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-SPEZIA

Il recupero di Udinese-Spezia è previsto per mercoledì 30 settembre, nello stesso giorno di -Inter e Lazio-Atalanta. La data è stata confermata dalla Lega Serie A.

Non è ancora stato ufficializzato l'orario del recupero, ma Udinese-Spezia dovrebbe giocarsi alle ore 18.30.

Nel frattempo, sia i friulani che gli spezzini, faranno il loro debutto in campionato nella seconda giornata. L'Udinese affronterà il in trasferta, mentre lo Spezia sfiderà il in casa.