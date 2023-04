Quando si gioca Inter-Benfica, il ritorno dei quarti di Champions League

Dopo la vittoria di Lisbona, l'Inter si gioca la semifinale di Champions a San Siro contro il Benfica: partita in programma mercoledì sera.

L' Inter è un passo dalla semifinale di Champions League. Dopo la vittoria in casa del Benfica con due goal di scarto firmata Barella e Lukaku, alla truppa di Inzaghi basterà non perdere (male) a San Siro per strappare il pass che vale l'accesso tra le prime quattro del torneo più importante, in cui poi giocare un derby tutto italiano contro Napoli o Milan con vista sulla finalissima di Istanbul.

QUANDO SI GIOCA INTER-BENFICA

Ma prima c'è da completare la missione iniziata in Portogallo e portare a casa la qualificazione. L'appuntamento con la storia è Inter-Benfica, match valido per i quarti di finale di ritorno di Champions League in programma mercoledì 19 aprile a Milano alle ore 21.00, a una settimana e un giorno dal match di andata.

Nel mezzo, per i nerazzurri, c'è l'impegno in campionato, sempre a San Siro, contro il Monza di Palladino, in programma sabato sera alle ore 20:45: il derby lombardo sarà un impegno fondamentale per risalire la classifica dall'attuale quinto posto e interrompere la striscia di quattro gare senza vittorie. In tal senso, per l'Inter, la vittoria del Da Luz sarà senz'altro una grande iniezione di fiducia.