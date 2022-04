Quando si gioca la finale di Champions femminile 2022? Stadio e biglietti

Il calcio femminile continua a crescere, anno dopo anno. I Mondiali e gli Europei delle ultime stagioni hanno contribuito in larga parte ad aumentare l'interesse, ma non solo. Basti pensare alla Champions League femminile, capace di portare quasi 100.000 tifosi al Camp Nou.

L'edizione 2022/2023 vede nuovamente il Barcellona Women come favoritissima per la conquista del trofeo, dopo aver conquistato l'edizione dello scorso anno. Dopo aver dominato in lungo e in largo il campionato con numeri da leggenda, il Pallone d'Oro Putellas e compagne sono pronte a ripetersi.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS FEMMINILE?

Il 21 maggio 2022 si giocherà la gara che deciderà la vincente della 21esima edizione della UEFA Women's Champions League. Match in programma alle ore 19.

DOVE SI GIOCA LA FINALE?

In Italia, precisamente all'Allianz Stadium di Torino. Il campo della Juventus maschile ospiterà la sfida in gara unica che determinerà la vincente della Champions League femminile 2022. Si tratta della seconda finale italiana dopo quella disputata al Mapei di Reggio-Emilia nel 2016, tra Lione (vincente) e Wolfsburg.

Il record di pubblico per una partita di campionato femminile, 39.027 tifosi per Juventus-Fiorentina del marzo 2019, sarà presumibilmente superato dalla finalissima della Women's Champions League 22.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche considerando che la UEFA mette a disposizione 10.000 biglietti gratuiti per i fans delle due squadre finaliste: queste premieranno con 5.000 a testa i tifosi più fedeli, ovvero chi è abbonato da più tempo o chi ha assistito al maggior numero di partite in trasferta. La particolare prevede che questi tagliandi non potranno essere dati a sponsor, partner o dirigenti delle squadre.

Il costo dei biglietti per gli altri tifosi sarà dai 10 ai 20 euro (metà prezzo per gli Under 12, gratis per gli spettatori con disabilità) su Vivaticket. Sono inotre previsti tagliandi famiglia.

CHI GIOCA?

Le semifinali di ritorno determineranno la finalissima della Champions League femminile 2021/2022: il Barcellona è ad un passo dall'ultimo atto del torneo dopo aver battuto 5-1 il Wolfsburg nell'andata. Nell'altro match il Lione ha superato il PSG per 3-2 e conta di tornare in vetta all'Europa dopo aver perso la scorsa edizione.

DOVE VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS FEMMINILE

DAZN proporrà la finalissima in diretta tv grazie all'app presente sulle moderne smart tv o collegando il proprio apparecchio a Google Chromecast o Amazon Firestick. In alternativa si potrà seguire la sfida tra Barcellona o Wolfsburg e PSG o Lione in diretta streaming con l'applicazione scaribile su tablet o cellulare. Su pc o notebook basta invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.