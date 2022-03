Barcellona femminile devastante: +22 e campionato vinto con 6 giornate d'anticipo

Il Barcellona femminile continua a macinare titoli su titoli. La squadra di Alexia Putellas, vincitrice della GOAL50 e Pallone d'Oro in carica, ha conquistato il secondo campionato spagnolo consecutivo e lo ha fatto nella maniera più dominante possibile.

Le ragazze blaugrana hanno fatto sin qui percorso netto, vincendo 24 partite su 24 e segnando qualcosa come 136 goal, subendone soltanto sei. La distanza dalla Real Sociedad seconda in classifica è di 22 punti quando mancano sei giornate alla fine del campionato. Il che significa che il Barcellona ha già vinto matematicamente il titolo.

L'articolo prosegue qui sotto

Un trionfo davvero incredibile per le campionesse d'Europa in carica, che proveranno a ripetersi anche in Champions dopo il successo della scorsa stagione, il primo della loro storia.

CLASIFICACIÓN | ¡El @FCBfemeni ya es 𝘾𝘼𝙈𝙋𝙀𝙊́𝙉 de la Primera División Femenina! 🎉



💙🏆❤ pic.twitter.com/sPluOhVJnW — LaLiga (@LaLiga) March 13, 2022

L'obiettivo è emulare le imprese del più famoso Barcellona di Guardiola, capace di vincere due volte il triplete. Putellas e compagne ci sono già riuscite l'anno scorso. E ora puntano al bis.