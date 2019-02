Quando c'è il sorteggio dei quarti di Champions League? Data e orario

La Champions League 2018/19 entra nella fase più calda: tutte le informazioni per seguire il sorteggio dei quarti di finale.

Terminata la fase a gironi, e in attesa di conoscere l'esito di tutte le partite degli ottavi in programma tra febbraio e marzo, la Champions League 2018/19 si prepara già al sorteggio dei quarti di finale.

Attualmente sono rimaste in corsa ancora sedici squadre: le italiane Juventus e Roma, Porto, Manchester United, Manchester City, PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Ajax, Lione, Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco e Schalke 04.

Le otto qualificate ai quarti conosceranno le rispettive avversarie il 15 marzo e si affronteranno in gare di andata e ritorno nella prima metà di aprile (andata 9-10, ritorno 16-17).

Nel sorteggio dei quarti di finale di Champions League non sono previste teste di serie e potranno incrociarsi anche squadre dello stesso Paese.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League si terrà venerdì 15 marzo 2019, due giorni dopo la conclusione degli ottavi, a partire dalle ore 12. La cerimonia si svolgerà come sempre nella sede dell'UEFA a Nyon. Il procedimento sarà abbastanza rapido e il sorteggio dovrebbe concludersi nel giro di circa venti minuti. Subito dopo si svolgerà anche il sorteggio delle semifinali.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio dei quarti di Champions League verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go o sul sito ufficiale dell'UEFA. Goal seguirà l'evento in diretta testuale per tutta la giornata.