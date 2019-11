Qualificazioni Euro 2020, i risultati - La Scozia vince a Cipro

La Scozia apre la giornata delle qualificazioni a Euro 2020 vincendo a Cipro. Stasera in campo Germania e Croazia. Il Belgio fa visita alla Russia.

La giornata di qualificazioni a Euro 2020 è iniziata a Cipro dove la , seppure a fatica, ha vinto 1-2 operando il sorpasso al terzo posto nella classifica del Gruppo I.

Nel pomeriggio scendono in campo il dello juventino Ramsey in Azerbaigian e il di Mertens e Lukaku, già qualificato, in .

Stasera invece tocca tra le altre a , , e con tanti altri giocatori di in campo.

GRUPPO C

GERMANIA-BIELORUSSIA [ore 20.45]

IRLANDA DEL NORD-OLANDA [ore 20.45]

GRUPPO E

AZERBAIGIAN-GALLES [ore 18]

CROAZIA-SLOVACCHIA [ore 20.45]

GRUPPO G

SLOVENIA-LETTONIA [ore 18]

AUSTRIA-MACEDONIA DEL NORD [ore 20.45]

ISRAELE-POLONIA [ore 20.45]

GRUPPO I

CIPRO-SCOZIA 1-2 [12' Christie (S), 47' Efrem (C), 53' McGinn (S)]

RUSSIA-BELGIO [ore 18]

SAN MARINO-KAZAKISTAN [ore 18]