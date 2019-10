Qualificazioni Euro 2020, i risultati - Vince la Polonia, Russia vicina alla fase finale

Successo in rimonta per l'Olanda, mentre Russia e Polonia hanno vinto senza problemi. 8-0 Belgio contro San Marino: è all'Europeo.

Il è qualificato all'Europeo 2020. Grazie alla facile e attesa vittoria contro San Marino, la squadra di Martinez approda infatti alla fase finale del torneo continentale: si tratta della prima squadra ad ottenere il pass per la competizione che come noto si giocherà in diverse città europee.

Con DAZN segui ogni giornata 3 gare della Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Successo di platino per i vice-campioni del Mondo della , che grazie al successo sull'Ungheria hanno ora quattro punti sulle inseguitrici: Modric e Petkovic hanno risolto la gara nella prima metà, portando così alle stelle le possibilità di approdare all'Europeo.

Passo in avanti anche per la , ovviamente grazie al solito Lewandowski: mini-fuga nel gruppo G, comunque equilibratissimo e che avrà i propri responsi probabilmente solamente nelle ultime gare.

Nello stesso girone del Belgio sembra essere ormai la la squadra che andrà avanti per giocare l'Europeo 2020: larga vittoria per 4-0 contro la e qualificazione alla fase finale oramai prossima.

Grossa opportunità sfruttata dall' nel Girone C, che riesce a rimontare l' all'ultimo minuto rilanciandosi seriamente in ottica qualificazione: ora gli Orange sono in testa a dodici punti insieme agli avversari odierni e alla , che conta però una gara in meno.

GRUPPO C

OLANDA-IRLANDA DEL NORD 3-1 [75' Magennis (I), 81' Depay (O), 92' De Jong (O), 94' Depay (O)]

BIELORUSSIA-ESTONIA 0-0

GRUPPO E

CROAZIA-UNGHERIA 3-0 [5' Modric, 24' e 42' Petkovic]

SLOVACCHIA-GALLES 1-1 [25' Moore (G), 53' Kucka (S)]

GRUPPO G

LETTONIA-POLONIA 0-3 [9' e 13' Lewandowski, 76' Grosicki]

MACEDONIA DEL NORD-SLOVENIA 2-1 [50' e 68' Elmas (M), 95' rig. Ilicic (S)]

AUSTRIA-ISRAELE 3-1 [34' Zahavi (I), 41' Lazaro (A), 56' Hinteregger (A), 88' Sabitzer (A)]

GRUPPO I

KAZAKISTAN-CIPRO 1-2 [34' Yerlanov (K), 73' Sotiriou (C), 84'Ioannou (C)]

BELGIO-SAN MARINO 9-0 [28' Lukaku, 31' Chadli, 35' aut. Brolli, 41' Lukaku, 43' Alderweireld, 46' Tielemans, 79' Benteke, 84' rig. Verschaeren, 90' Castagne]

RUSSIA-SCOZIA 3-0 [57' Dzyuba, 60' Ozdoev, 70' e 84' Dzyuba]