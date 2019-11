Qualificazioni Euro 2020, i risultati: Svizzera e Danimarca qualificate

La Svizzera travolge Gibilterra e stacca il pass per l'Europeo, la Danimarca resiste nello scontro diretto con l'Irlanda, vincono Spagna e Svezia.

Tutto facile per la , che espugna Gibilterra qualificandosi all'Europeo 2020. Lacrime invece in terra irlandese, con i padroni di casa che non sono riusciti ad avere la meglio sulla : grazie al pareggio ottenuto in , è la squadra nordica a stappare il pass per il torneo insieme agli elvetici.

Gruppo F già deciso dallo scorso turno, utile però a portare la nel lotto delle teste di serie: un avversario ostico in meno per altre big della prima fascia, dall' al , passando per la sorpresa . Ennesima vittoria per la che allunga sulla Romania.

Nel gruppo J il ciclone si abbatte sull'Armenia grazie alla doppiette di Immobile e Zaniolo: c'è gloria anche per Barella e Chiesa nella serata di che regala agli azzurri l'en-plein di vittorie nel girone di qualificazione e ulteriore fiducia in vista del torneo itinerante del 2020.

GRUPPO D

IRLANDA-DANIMARCA 1-1 [73' Braithwaite (D), 85' Doherty (I)]

GIBILTERRA-SVIZZERA 1-6 [10' Itten (S), 50' Vargas (S), 57' Fassnacht (S), 74' Styche (G), 75' Benito (S), 84' Itten (S), 86' Xhaka (S)]

GRUPPO F

MALTA-NORVEGIA 1-2 [7' King (N), 40' Fenech (M), 62' Sorloth (N)]

SPAGNA-ROMANIA 5-0 [8' Fabian Ruiz, 33' e 44' Moreno, 46' aut. Rus, 92' Oyarzabal]

SVEZIA-FAR OER 3-0 [29' Andersson, 72' Svanberg, 80' Guidetti]

GRUPPO J

ITALIA-ARMENIA 9-1 [8' Immobile (I), 9' Zaniolo (I), 29' Barella (I), 33' Immobile (I), 64' Zaniolo (I), 72' Romagnoli (I), 75' Jorginho rig. (I), 78' Orsolini (I), 79' Babayan (A), 81' Chiesa (I)]

GRECIA-FINLANDIA 2-1 [27' Pukki (F), 47' Mantalos (G), 70' Galanopoulos (G)]

LIECHTENSTEIN-BOSNIA 0-3 [57' Civic, 64' Hodzic, 72' Hodzic]