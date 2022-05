Quali sono le squadre della Serie B 2022/2023

Ancora un po' di pazienza e il quadro delle squadre partecipanti alla Serie B 2022/2023 sarà completo: bisognerà attendere la fine dei playoff promozione per la Serie A e quella dei playoff di Serie C.

Il Lecce ha trionfato nell'edizione 2021/2022, volando in massima serie assieme alla Cremonese seconda: una tra Monza e Pisa farà compagnia a queste due, mentre l'altra rimarrà nella categoria anche il prossimo anno.

A salutare sono state Pordenone, Crotone, Alessandria e Vicenza, tutte retrocesse in Serie C: per i veneti l'amaro verdetto è arrivato dopo il playout, perso contro il Cosenza.

Dalla Serie C sono state promosse in tre: le vincitrici dei gironi (Südtirol, Modena e Bari), a cui si aggiungerà la vincitrice dei playoff (una tra Catanzaro, Feralpisalò, Padova e Palermo).

Dalla Serie A ecco, invece, Cagliari, Genoa e Venezia.

LE SQUADRE DELLA SERIE B 2022/2023