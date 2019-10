PSG, Verratti ricoperto d'oro: rinnovo da 17 milioni all'anno

Secondo il 'Corriere dello Sport' l'entità del rinnovo del contratto di Verratti con il PSG sarebbe monstre: 17 milioni all'anno per l'italiano.

La carriera di Marco Verratti proseguirà ufficialmente con la maglia del dopo il rinnovo del contratto che legherà il centrocampista di Pescara con il club transalpino fino al 2024. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', lo stipendio devoluto dai parigini a Verratti sarà di 17 milioni all'anno.

Se l'entità dell'ingaggio annuo del centrocampista italiano fosse confermata, farebbe di Verratti uno dei calciatori più pagati al mondo: con i 17 milioni annui raggiungerebbe, infatti, Sergio Ramos e Luis Suarez nella speciale classifica dei 'paperoni' del calcio. Lo sceicco Al-Khelafi nei prossimi anni verserà 85 milioni nelle casse dell'ex giocatore del , a dimostrazione così della volontà del PSG di farne una vera e propria bandiera.

Verratti era stato acquistato dal PSG per un assegno di 12 milioni di euro staccato in favore del Pescara. Sette anni più tardi sono 17 i milioni annui che riempiranno le tasche del centrocampista della Nazionale. Se, poi, Verratti dovesse onorare il contratto appena stipulato per tutta la sua durata, sarebbero 12 anche le stagioni passate sotto la Torre Eiffel e quindi il valore del suo trasferimento dal Pescara sarebbe spalmato in un milione a stagione.

L'artefice di tale capolavoro contrattuale è Mino Raiola, agente di Verratti dal 2017 su consiglio dell'ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. Il cambio di agente dell'italiano era stato visto in come il preludio ad un addio al PSG e ad un trasferimento a qualche top team mondiale. L'interesse per Verratti è sempre molto vivo, con , e anche la sempre pronte alla finestra per cogliere l'occasione, ma dopo questo rinnovo si complica per tutti la possibilità di raggiungere il centrocampista pescarese, facendo crescere le quotazioni di un Verratti al PSG a vita.