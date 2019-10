Verratti prolunga con il PSG: ufficiale l'accordo fino al 2024

Proseguirà a Parigi e con la maglia del la carriera di Marco Verratti. Il centrocampista di infatti, ha rinnovato il contratto che lo lega al club transalpino.

A confermarlo è stato il Paris-Saint Germain attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento per altre tre stagioni del contratto di Marco Verratti. Il centrocampista italiano, che compirà 27 anni martedì prossimo, è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2024”.

Verratti, il cui precedente contratto aveva una scadenza fissata a giugno 2021, è approdato giovanissimo al PSG nel 2012 e nel corso delle otto stagioni vissute all’ombra della Torre Eiffel, è diventato il giocatore più vincente della storia del club.

Il centrocampista Azzurro, con il club parigino, ha vinto sei campionati, quattro Coppe di , cinque Coppe di Lega e 7 Supercoppe di Francia, per un totale di ben 22 titoli messi in bacheca.

Lo stesso Verratti, sempre attraverso il sito del PSG, non ha nascosto la sua soddisfazione per il trovato accordo.

“Sono felice, è il momento più importante della mia carriera. Come ho detto fin dal primo giorno, mi trovo molto bene qui, questo è un club che ha un progetto molto importante. Io voglio provare a vincere il più possibile e qui c’è la possibilità di fare grandi cose perché abbiamo una grande squadra ed un grande allenatore. Parigi mi ha dato molto, vivo il sogno che avevo da bambini, quello di giocare grandi partite contro grandi avversari. Non posso dire che vinceremo tutto, ma ce la metteremo tutta per farcela”.