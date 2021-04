L'annuncio del PSG: "Verratti positivo al Covid"

Marco Verratti, come fa sapere il Paris Saint-Germain, è risultato positivo al Covid: il centrocampista aveva contratto il virus già a gennaio.

Marco Verratti positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto il Paris Saint-Germain in una nota, annunciando l'esito del tampone cui si è sottoposto il centrocampista appena rientrato dagli impegni con l'Italia.

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021

"A seguito dell'ultimo test Sars-Cov2, Marco Verratti si conferma positivo. Rispetterà quindi l'isolamento e sarà soggetto al protocollo sanitario appropriato".

Niente PSG-Lille per il pescarese, ma soprattutto niente andata dei quarti di Champions contro il Bayern in programma mercoledì prossimo: Verratti, tra l'altro, aveva saltato l'ultimo match di qualificazione ai Mondiali della Nazionale contro la Lituania per un problema alla coscia.

Il calciatore abruzzese, è bene ricordarlo, aveva già contratto il Covid lo scorso gennaio: adesso, a pochi mesi di distanza, la seconda positività.