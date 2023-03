PSG tradito dagli italiani contro il Bayern: dopo Donnarumma sbaglia Verratti

Il goal di Choupo-Moting è stato originato da una palla persa da Verratti. Mentre all'andata era stato Donnarumma a lasciar passare il tiro di Coman.

Meno di un mese dopo, lo scenario si ripete. Un italiano sbaglia, il Bayern segna, il PSG piange. Se nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League disputata al Parc des Princes era toccato a Gigio Donnarumma, all'Allianz Arena è stato Marco Verratti a commettere un errore fatale.

Al 16' di una sfida equilibrata, col PSG in pienissima corsa per ribaltare lo 0-1 di Parigi, l'ex centrocampista del Pescara l'ha combinata abbastanza grossa: ha portato palla nella propria area ed è stato beffato dal pressing congiunto di Müller e Goretzka, con successivo assist di quest'ultimo per l'ex Choupo-Moting, a segno a tu per tu con Donnarumma.

Inutili le proteste di Verratti per una presunta irregolarità dei due tedeschi al momento di rubargli il pallone. Proteste tutte in italiano, se è vero che l'arbitro di Bayern-PSG è il vicentino Daniele Orsato. Che però non si è fatto impietosire dal connazionale, convalidando la rete del vantaggio bavarese.

Triste ironia della sorte, come già ricordato, all'andata proprio un errore di Donnarumma su un tiro non irresistibile dell'altro ex Coman aveva condannato il PSG alla sconfitta casalinga. Le successive critiche avevano portato alla reazione dell'agente del portiere, Rafaela Pimenta, furente nell'accusare la stampa italiana.

"La reazione dei media per quanto riguarda Donnarumma, a volte, è bipolare. Un giorno è il migliore al mondo, quello dopo fa schifo. Non è possibile che da una settimana all'altra passi da qui a qui. Secondo me è bersagliato dalla stampa italiana. È evidente che gioca in uno dei migliori club del mondo, per cui bisogna avere una continuità nel parlare di lui. A un certo punto ne abbiamo abbastanza".

Se Donnarumma e Verratti si sono resi protagonisti di un dolorosissimo errore a testa, un altro ex giocatore della Serie A si è invece rivelato decisivo: nel primo tempo è stato uno strepitoso Matthijs de Ligt a salvare il Bayern, respingendo miracolosamente sulla linea un sinistro a porta vuota di Vitinha, favorito da un clamoroso errore di Sommer.